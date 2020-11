Haz que tu voz se escuche

Las predicciones dicen que las elecciones de 2020 podrían tener una participación récord y “el electorado más diverso en la historia de Estados Unidos”, según el Atlantic.

Entonces, rompimos récords.

La victoria del presidente Donald J. Trump en 2016 fue impulsada por votantes blancos. Los blancos representaron el 74% del electorado de 2016, según el Pew Research Center. Los blancos no constituyen el 74% de la población estadounidense y, por lo tanto, no deberían ser la mayoría de los votantes que eligen a personas para sus cargos.

Los votos deben reflejar las necesidades y perspectivas de todos los estadounidenses, no solo de los pocos que van a las urnas.

No debemos seguir permitiendo que los grupos dominantes decidan nuestro futuro por nosotros. Ya no podemos asumir que estos grupos quieren las mismas cosas para este país que nosotros.

Los grupos marginados han tenido que luchar por el derecho al voto. Incluso después de que se concedió el sufragio, la supresión de votantes históricamente impidió que los afroamericanos ejercieran su derecho al voto.

Los votos de estos predecesores no se consideran valiosos. No se les dio voz.

Ahora depende de sus descendientes honrar su lucha.

Votar es una inversión en su futuro. Las políticas promulgadas por los funcionarios electos afectarán a los jóvenes por el resto de sus vidas y es importante empoderarnos y jugar un papel directo en nuestra democracia.

No importa cuán desilusionadas se sientan las personas de color del gobierno, sigue siendo importante votar. Si odia a sus funcionarios, esta es su oportunidad de generar un cambio. Si odias a las personas que están en el poder, quítales su poder.

El Centro de Investigación El Pew descubrió que la cantidad de millennials elegibles para votar está aumentando, y que uno de cada 10 votantes elegibles en noviembre será de la Generación Z. Estos votantes, según el Pew Research Center, son más diversos que la generación baby boom .

La Generación Z representa con precisión la diversidad de la nación, por lo que es imperativo que voten.

No solo nos representamos a nosotros mismos cuando votamos, sino que también representamos a aquellos que no pueden votar, incluidos los no ciudadanos y las personas indocumentadas.

No desperdicie el privilegio que se le ha dado porque aquellos que no están de acuerdo con usted definitivamente no desperdician el suyo.

This article was produced in collaboration with DIG en Español and the Daily Forty-Niner.